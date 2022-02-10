Червоний маркет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:25
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33
Єдиний варіант - витратити у магазині-партнері. Будете ви туди їхати чи ні - це вже залежить від Вас. Власне, а де ви їх взяли, якщо і нараховуються вони зараз лише там? Маринували з донаціоналізаційних часів, а тепер вирішили витратити запаси?
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36
Прихват тепер декларує макс. ліміт у 200к навіть за простими Універсалками. Наздоганяє ринок, тягнеться за конкурентами.
P.S. "нафіга тут такий ліміт?" можна не запитувати - просто цікаве спостереження.
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