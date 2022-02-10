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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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ПриватБанк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:25

Re: ПриватБанк

  Rebel написав:Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?

Червоний маркет?
chipmunk
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 15.04.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 569 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33

  Rebel написав:Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?

Єдиний варіант - витратити у магазині-партнері. Будете ви туди їхати чи ні - це вже залежить від Вас. Власне, а де ви їх взяли, якщо і нараховуються вони зараз лише там? Маринували з донаціоналізаційних часів, а тепер вирішили витратити запаси?
klug
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36

Прихват тепер декларує макс. ліміт у 200к навіть за простими Універсалками. Наздоганяє ринок, тягнеться за конкурентами.

P.S. "нафіга тут такий ліміт?" можна не запитувати - просто цікаве спостереження.
klug
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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