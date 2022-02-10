RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:25

Re: ПриватБанк

  Rebel написав:Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?

Червоний маркет?
chipmunk
 
Повідомлень: 8879
З нами з: 15.04.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33

  Rebel написав:Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?

Єдиний варіант - витратити у магазині-партнері. Будете ви туди їхати чи ні - це вже залежить від Вас. Власне, а де ви їх взяли, якщо і нараховуються вони зараз лише там? Маринували з донаціоналізаційних часів, а тепер вирішили витратити запаси?
klug
 
Повідомлень: 6627
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36

Прихват тепер декларує макс. ліміт у 200к навіть за простими Універсалками. Наздоганяє ринок, тягнеться за конкурентами.

P.S. "нафіга тут такий ліміт?" можна не запитувати - просто цікаве спостереження.
klug
 
Повідомлень: 6627
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:42

  Rebel написав:Шановні, як реалізувати Бонус+

Еще, например, аптеки.
Golf_streem
 
Повідомлень: 234
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:51

  Rebel написав:Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?


А где вы читали?: мне тоже начислили какой-то мизер, НО где они, как и на что их потратить - спросил тех.поддержку в кабинете - пока молчат!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 559
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:05

Rebel В "Эльдорадо" приобрести лампочки, батарейки...
Ltava
 
Повідомлень: 59
З нами з: 12.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:27

Re: ПриватБанк

  Миша-клиент написав:НО где они, как и на что их потратить -

можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:46

  Goodman написав:
  Миша-клиент написав:НО где они, как и на что их потратить -

можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.


это не госпредприятие, а акционерное общество, акции которого принадлежат государстству - это совсем другое.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38381
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6115 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, SergR і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2753)
10.02.2022 23:01
Кредобанк (3040)
10.02.2022 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.