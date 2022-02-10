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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:25
Rebel написав:
Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
Червоний маркет?
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chipmunk
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
Єдиний варіант - витратити у магазині-партнері. Будете ви туди їхати чи ні - це вже залежить від Вас. Власне, а де ви їх взяли, якщо і нараховуються вони зараз лише там? Маринували з донаціоналізаційних часів, а тепер вирішили витратити запаси?
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klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36
Прихват тепер декларує макс. ліміт у 200к навіть за простими Універсалками. Наздоганяє ринок, тягнеться за конкурентами.
P.S. "нафіга тут такий ліміт?" можна не запитувати - просто цікаве спостереження.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:42
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+
Еще, например, аптеки.
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Golf_streem
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:51
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
А где вы читали?: мне тоже начислили какой-то мизер, НО где они, как и на что их потратить - спросил тех.поддержку в кабинете - пока молчат!
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Миша-клиент
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:05
Rebel В "Эльдорадо" приобрести лампочки, батарейки...
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Ltava
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:27
Миша-клиент написав:
НО где они, как и на что их потратить -
можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.
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Goodman
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:46
Goodman написав: Миша-клиент написав:
НО где они, как и на что их потратить -
можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.
это не госпредприятие, а акционерное общество, акции которого принадлежат государстству - это совсем другое.
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IMPRINTER
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