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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:25
Rebel написав:
Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
Червоний маркет?
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chipmunk
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
Єдиний варіант - витратити у магазині-партнері. Будете ви туди їхати чи ні - це вже залежить від Вас. Власне, а де ви їх взяли, якщо і нараховуються вони зараз лише там? Маринували з донаціоналізаційних часів, а тепер вирішили витратити запаси?
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klug
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:36
Прихват тепер декларує макс. ліміт у 200к навіть за простими Універсалками. Наздоганяє ринок, тягнеться за конкурентами.
P.S. "нафіга тут такий ліміт?" можна не запитувати - просто цікаве спостереження.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:42
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+
Еще, например, аптеки.
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Golf_streem
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:51
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+ на пролетарські потреби? Читав, читав, так нічого і не зрозумів. Дивлюсь список партнерів - суцільний непотріб або магазини розташовані чорт зна де. Реально якось витратити ці "кошти" з вигодою?
А где вы читали?: мне тоже начислили какой-то мизер, НО где они, как и на что их потратить - спросил тех.поддержку в кабинете - пока молчат!
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Миша-клиент
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:05
Rebel В "Эльдорадо" приобрести лампочки, батарейки...
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Ltava
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:27
Миша-клиент написав:
НО где они, как и на что их потратить -
можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.
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Goodman
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:46
Goodman написав: Миша-клиент написав:
НО где они, как и на что их потратить -
можете обиграть тему госбанка.
Примат уже не частная лавочка. а госпредприятие. Звоните на горячку кабмина и жалуйтесь. Пусть ПРИДУМИВАЮТ механизми.
PS Сам еще коплю - раз в год покупаю буханку хлебушка , делаю "активность" счета.
это не госпредприятие, а акционерное общество, акции которого принадлежат государстству - это совсем другое.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:19
Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+
У меня в семье тоже обнаружились какие-то древние бонусы на счету. сумма не так чтоб большая, но выбросить жалко
Только вот уни карта успела закончиться по сроку. Для того, чтобы использовать бонусы, карта нужна оббязательно, ее нужно перевыпустить? И в магазине-партнере говорить "хочу купить за бонусы"? Сорри за глупые вопросы, с приватом дружбы как-то не было.
приват просит подписать договор, и там где-то прописана обязательная комиссия 20 грн в месяц за обслуживание золотой карты.Открыта еще КДВ голд виртуальна.
Этой комиссии можно избежать? если уни выпустить незолотую и закрыть КДВ голд?
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Melanor1
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:22
Melanor1 написав: Rebel написав:
Шановні, як реалізувати Бонус+
У меня в семье тоже обнаружились какие-то древние бонусы на счету. сумма не так чтоб большая, но выбросить жалко
Только вот уни карта успела закончиться по сроку. Для того, чтобы использовать бонусы, карта нужна оббязательно, ее нужно перевыпустить? И в магазине-партнере говорить "хочу купить за бонусы"? Сорри за глупые вопросы, с приватом дружбы как-то не было.
приват просит подписать договор, и там где-то прописана обязательная комиссия 20 грн в месяц за обслуживание золотой карты.Открыта еще КДВ голд виртуальна.
Этой комиссии можно избежать? если уни выпустить незолотую и закрыть КДВ голд?
У меня закончилась универсальная - пришел в отделение, перевыпустил новую ТАКУЮ же, БЕЗ имени) и ушел. Стояние в очереди - было намного дольше самой процедуры.
(Да, и от их кредита И "голды" - отказался!)
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Миша-клиент
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