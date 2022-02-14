ALEF
1 міс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 12:47
Re: ПриватБанк
а че за акция примата и эпика? где читнуть и насколько реально получить? (учитывая что примат не любит рассчитываться по своим акциям)
Додано: Пон 14 лют, 2022 12:52
автопролонгация
Что нынче с автопролонгацией в привате?
Октрывал депозит - нигде про это ни слова.
В свойствах уже открытого депозита - тоже нигде ни слова.
Есть только ограниченый Період отримання (включно) - елси прозеваю то как раз и случится продление? или не случится?
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:04
при онлайн-заказах пока сбоев не было
Додано: Пон 14 лют, 2022 13:44
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 15 лют, 2022 09:40
Уже есть.
Или я первый.
На универсалке за кредитные средства кинули 5% за оплату в онлайне.
Оставил жалобу в чате, оформили претензию. Позже перезвонили - признали, обещали доначислить в течение недели
Додано: Вів 15 лют, 2022 09:48
Re: ПриватБанк
Замовив гроші з "безподаткового" у зв'язку із закінченням цієї послуги, так вискочило повідомлення, що будьте готові надати підтверджуючі документи про кошти.
Причому сума менше фонду і які ще кошти можуть бути на цій послузі.
Чи це корезоїд перезбуджений загрозами, чи ще щось?
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:43
ну если даже с безподатковим такие траблы (на него не попадет ни одна копеечка, если она не по зарплатному проекту этого банка, я пробовала в свое время регулярным платежом тянуть зарплату с другого банка - на безподатковый не взяли, там только заплата, которую "работодавець" выплачивал через приватбанк) ,
что тогда спросят о "принесенных с улицы коштах"?!
|