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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:02

ALEF
1 міс
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:47

Re: ПриватБанк

а че за акция примата и эпика? где читнуть и насколько реально получить? (учитывая что примат не любит рассчитываться по своим акциям)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:52

автопролонгация

Что нынче с автопролонгацией в привате?
Октрывал депозит - нигде про это ни слова.
В свойствах уже открытого депозита - тоже нигде ни слова.
Есть только ограниченый Період отримання (включно) - елси прозеваю то как раз и случится продление? или не случится?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:04

  mephala написав:а че за акция примата и эпика? где читнуть и насколько реально получить? (учитывая что примат не любит рассчитываться по своим акциям)

https://newpromos.privatbank.ua/keshbeky_vid_kupivel_v_epicentrk_ua
при онлайн-заказах пока сбоев не было
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:44

Re: ПриватБанк

  ALEF написав:Что нынче с автопролонгацией в привате?
За 30 дней до истечения депозита появится возможность отключить пролонгацию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 09:40

  Kalgan написав:
  mephala написав:а че за акция примата и эпика? где читнуть и насколько реально получить? (учитывая что примат не любит рассчитываться по своим акциям)

https://newpromos.privatbank.ua/keshbeky_vid_kupivel_v_epicentrk_ua
при онлайн-заказах пока сбоев не было


Уже есть.
Или я первый.
На универсалке за кредитные средства кинули 5% за оплату в онлайне.
Оставил жалобу в чате, оформили претензию. Позже перезвонили - признали, обещали доначислить в течение недели
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 09:48

Re: ПриватБанк

Замовив гроші з "безподаткового" у зв'язку із закінченням цієї послуги, так вискочило повідомлення, що будьте готові надати підтверджуючі документи про кошти. :shock:
Причому сума менше фонду і які ще кошти можуть бути на цій послузі.
Чи це корезоїд перезбуджений загрозами, чи ще щось?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:43

  Ой+ написав:Замовив гроші з "безподаткового" у зв'язку із закінченням цієї послуги, так вискочило повідомлення, що будьте готові надати підтверджуючі документи про кошти. :shock:
Причому сума менше фонду і які ще кошти можуть бути на цій послузі.
Чи це корезоїд перезбуджений загрозами, чи ще щось?


:shock: ну если даже с безподатковим такие траблы (на него не попадет ни одна копеечка, если она не по зарплатному проекту этого банка, я пробовала в свое время регулярным платежом тянуть зарплату с другого банка - на безподатковый не взяли, там только заплата, которую "работодавець" выплачивал через приватбанк) :shock: ,
что тогда спросят о "принесенных с улицы коштах"?!
vililit
 
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