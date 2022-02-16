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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:21
Вкладчик1234 написав:
Интересно, где Вы это находите?
Я написав вище
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protefiks1959
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Додано: Сер 16 лют, 2022 14:24
M-Audio написав: Ой+ написав:
Замовив гроші з "безподаткового" у зв'язку із закінченням цієї послуги, так вискочило повідомлення, що будьте готові надати підтверджуючі документи про кошти.
Причому сума менше фонду і які ще кошти можуть бути на цій послузі.
Чи це корезоїд перезбуджений загрозами, чи ще щось?
А мне ничего не выскочило. "ожидайте подтверждения за день до..." (заказывал раньше). И всё. "За день до..." -- это сегодня. Рабочий день, как я понимаю, уже закончился. Посмотрим, что расскажут завтра.
И, кстати, в приват-24 не получается зайти. Сначала был "bad gateway", теперь просто зависло на "вход в п24".
Раніше в таких ситуаціях приходило за добу підтвердження. Зараз нема. Тільки в п24:
Ваша заявка на доставку готівки 170000 UAH на 2022-02-17 до відділення за адресою 7....була прийнята і знаходиться в обробці. За результатами перевірки, Вам надійде повідомлення зі статусом заявки і подальшими рекомендаціями
Так що не впевнений, що завтра отримаю.
protefiks1959 написав:
А що, в касi вже треба замовляти iтакi суми ?
я теж знiмав не так давно, то просто 5 разiв в банкоматi по 20000 щоб не товпитися быля каси.
Зараз з банкоматами взагалі проблема. Я бачив виключені і з чергами. А робити 9 заходів якось не кофортно.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:11
Ой+ написав:
Раніше в таких ситуаціях приходило за добу підтвердження. Зараз нема. Тільки в п24:
вони довго думають, не переживайте, підтвердження прийде в день видачі готівки
я вже пару разів теж таке мав, але завжди було і СМС на тел і подомлення в ІБ банку щодо підтвердження замовлення готівки
хоча зараз із цими незрозумілими атаками хакерів (в нас кібер-війна?)
неясно взагалі що де як
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:05
В субботу делал заказ на вторник - то в понедельник было уведомление в приват24
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