Я написав вище
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:21
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:24
Раніше в таких ситуаціях приходило за добу підтвердження. Зараз нема. Тільки в п24:
Так що не впевнений, що завтра отримаю.
Зараз з банкоматами взагалі проблема. Я бачив виключені і з чергами. А робити 9 заходів якось не кофортно.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:11
Re: ПриватБанк
вони довго думають, не переживайте, підтвердження прийде в день видачі готівки
я вже пару разів теж таке мав, але завжди було і СМС на тел і подомлення в ІБ банку щодо підтвердження замовлення готівки
хоча зараз із цими незрозумілими атаками хакерів (в нас кібер-війна?)
неясно взагалі що де як
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:05
Re: ПриватБанк
В субботу делал заказ на вторник - то в понедельник было уведомление в приват24
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:15
признавайтесь хто виграв Audi Q3!
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:24
Re: ПриватБанк
немцам бы Ваши проблемы...моя доча щаз в нимеччине подошла морально и материально к покупке авто, добывает наличман. в коммерцбанке выдача налички на день - 1900 эвро, на неделю - 2000. Т.Е., доча сняла вчера 1900. а сегодня сняла 100 - следующий поход к банкомёту - через неделю
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:23
А що вона там готівкою платить?
Моя проблема благополучно вирішилась. Причому надавали пачок з 100-гривневками. У банкоматах привату такі рідкість, а тут бери не хочу. Правда раніше отримував підтвердження за день на телефон, тепер не було, тільки в п24 якесь повідомлення типу заявку одобрено.
От цікаво, з привату чисто суб'єктивно виносять і виносять, навіть буржуїнський прокредит по грн ставить вдвічі вищі ставки, ну а по валюті в 200-300 раз . Чи то привату взагалі не потрібні папірці пересічних, чи до кінця інерцію використовують.
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:07
Ой+
Мне тоже "выдали", но такими зелеными бумагами, что в кассе А-банке их напрочь отказались принимать хоть в каком-то количестве. Пойду отдавать обратно в Приват, пусть попробуют не взять. Правда, что делать дальше - всё равно не ясно. Планы были немного другие.
А в Привате даже обмен совершенно невыгодный.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:25
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