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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:21

Re: ПриватБанк

  Вкладчик1234 написав:Интересно, где Вы это находите?
Я написав вище
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:24

  M-Audio написав:
  Ой+ написав:Замовив гроші з "безподаткового" у зв'язку із закінченням цієї послуги, так вискочило повідомлення, що будьте готові надати підтверджуючі документи про кошти. :shock:
Причому сума менше фонду і які ще кошти можуть бути на цій послузі.
Чи це корезоїд перезбуджений загрозами, чи ще щось?

А мне ничего не выскочило. "ожидайте подтверждения за день до..." (заказывал раньше). И всё. "За день до..." -- это сегодня. Рабочий день, как я понимаю, уже закончился. Посмотрим, что расскажут завтра.
И, кстати, в приват-24 не получается зайти. Сначала был "bad gateway", теперь просто зависло на "вход в п24".

Раніше в таких ситуаціях приходило за добу підтвердження. Зараз нема. Тільки в п24:
Ваша заявка на доставку готівки 170000 UAH на 2022-02-17 до відділення за адресою 7....була прийнята і знаходиться в обробці. За результатами перевірки, Вам надійде повідомлення зі статусом заявки і подальшими рекомендаціями

Так що не впевнений, що завтра отримаю.
  protefiks1959 написав:А що, в касi вже треба замовляти iтакi суми ?
я теж знiмав не так давно, то просто 5 разiв в банкоматi по 20000 щоб не товпитися быля каси.

Зараз з банкоматами взагалі проблема. Я бачив виключені і з чергами. А робити 9 заходів якось не кофортно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:11

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Раніше в таких ситуаціях приходило за добу підтвердження. Зараз нема. Тільки в п24:


вони довго думають, не переживайте, підтвердження прийде в день видачі готівки
я вже пару разів теж таке мав, але завжди було і СМС на тел і подомлення в ІБ банку щодо підтвердження замовлення готівки

хоча зараз із цими незрозумілими атаками хакерів (в нас кібер-війна?)
неясно взагалі що де як
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:05

Re: ПриватБанк

В субботу делал заказ на вторник - то в понедельник было уведомление в приват24
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:15

признавайтесь хто виграв Audi Q3! :)

https://newpromos.privatbank.ua/novorichnyy_kvest
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:24

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Зараз з банкоматами взагалі проблема. Я бачив виключені і з чергами. А робити 9 заходів якось не кофортно.
немцам бы Ваши проблемы...моя доча щаз в нимеччине подошла морально и материально к покупке авто, добывает наличман. в коммерцбанке выдача налички на день - 1900 эвро, на неделю - 2000. Т.Е., доча сняла вчера 1900. а сегодня сняла 100 :mrgreen: - следующий поход к банкомёту - через неделю :shock:
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:23

  protefiks1959 написав:
  Ой+ написав:Зараз з банкоматами взагалі проблема. Я бачив виключені і з чергами. А робити 9 заходів якось не кофортно.
немцам бы Ваши проблемы...моя доча щаз в нимеччине подошла морально и реально к покупке авто, добывает наличман. в коммерцбанке выдача налички на день - 1900 эвро, на неделю - 2000. Т.Е., доча сняла вчера 1900. а сегодня сняла 100 :mrgreen:

А що вона там готівкою платить? :shock:
Моя проблема благополучно вирішилась. Причому надавали пачок з 100-гривневками. У банкоматах привату такі рідкість, а тут бери не хочу. Правда раніше отримував підтвердження за день на телефон, тепер не було, тільки в п24 якесь повідомлення типу заявку одобрено.
От цікаво, з привату чисто суб'єктивно виносять і виносять, навіть буржуїнський прокредит по грн ставить вдвічі вищі ставки, ну а по валюті в 200-300 раз :mrgreen: . Чи то привату взагалі не потрібні папірці пересічних, чи до кінця інерцію використовують.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:07

Ой+
Мне тоже "выдали", но такими зелеными бумагами, что в кассе А-банке их напрочь отказались принимать хоть в каком-то количестве. Пойду отдавать обратно в Приват, пусть попробуют не взять. Правда, что делать дальше - всё равно не ясно. Планы были немного другие.
А в Привате даже обмен совершенно невыгодный.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:25

  M-Audio написав:Правда, что делать дальше - всё равно не ясно.

Знімати ще раз, брати лише пристойні купюри, дозамовляти, повторити операцію.
klug
 
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