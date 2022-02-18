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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:09
protefiks1959 написав: Ой+ написав:
А що вона там готівкою платить?
На вторинному ринку клятi нiмцi бажають налiчман. Але, це доча тупонула ( не бажала вчитись в батька ). Змiнила в додатку лiмiт, та й годi...Але, за замовчуванням було отак.
M-Audio написав:
но такими зелеными бумагами,
В смислi гнилими долярами?
А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.
Неякісні долари запихаю в тумбу, знову замовляю, беру і ще раз по колу
. Хоча приват може мати дуже ніякі по стану купюри, які краще зразу не брати.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:00
Ой+ написав:
А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.
Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д. У то же час у шведів чи норвежців карткою дійсно можна оплатити петрушку на базарі, правда за ціною сотки українського чорнозему під ту петрушку.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49
klug написав:
Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д.
Точнотак! Доча скаржиться на те ж саме! А про NFC i спату безконтактом i поготiв
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