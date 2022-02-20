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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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ПриватБанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:09

  protefiks1959 написав:
  Ой+ написав:А що вона там готівкою платить?
На вторинному ринку клятi нiмцi бажають налiчман. Але, це доча тупонула ( не бажала вчитись в батька ). Змiнила в додатку лiмiт, та й годi...Але, за замовчуванням було отак.
  M-Audio написав:но такими зелеными бумагами,
В смислi гнилими долярами?

А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.
Неякісні долари запихаю в тумбу, знову замовляю, беру і ще раз по колу :mrgreen: . Хоча приват може мати дуже ніякі по стану купюри, які краще зразу не брати.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:00

  Ой+ написав:А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.

Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д. У то же час у шведів чи норвежців карткою дійсно можна оплатити петрушку на базарі, правда за ціною сотки українського чорнозему під ту петрушку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49

Re: ПриватБанк

  klug написав:Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д.
Точнотак! Доча скаржиться на те ж саме! А про NFC i спату безконтактом i поготiв
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:02

  protefiks1959 написав:
  M-Audio написав:но такими зелеными бумагами,
В смислi гнилими долярами?

Именно. Вернул обратно (просто пополнил тот же счет, с которого снимал). Хорошо, хоть приняли без необходимости устраивать разборки. Но минус пару часов потраченного времени впустую.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:55

Коллеги, подскажите, кому из чужаков банкомат примата выдаст за один раз больше чем 1К по МС и 2К по Визе? Да, и чтоб без всяких комисиий, как примата так и чужака...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:23

Re: ПриватБанк

Поделитесь, кто знает. В какое время прходит регулярный платеж? Донор запрашивается - пароль, подтверждение? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:07

Re: ПриватБанк

  valya написав:В какое время прходит регулярный платеж?
Или в 9:00, или в 18:00.

  valya написав:Донор запрашивается - пароль, подтверждение?
После активации регулярного платежа в банкомате Привата при следующем списании будет приходить за день до этого уведомление в Приват24 о напоминании (возможно не по всем регуляркам).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:17

MASolomko
Благодарю. На красном разжевали, к сожалению без похода к банкомату и активации картой донора - не обойтись
valya
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:40

  valya написав:MASolomko
Благодарю. На красном разжевали, к сожалению без похода к банкомату и активации картой донора - не обойтись

Причем на карте донора должна быть сумма гривен 10, она будет списана на карту-акцептор при активации платежа. Сумма списания рандомная, у меня бывало 2,4,6,8 грн.
Ferlakur
 
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