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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:09
protefiks1959 написав: Ой+ написав:
А що вона там готівкою платить?
На вторинному ринку клятi нiмцi бажають налiчман. Але, це доча тупонула ( не бажала вчитись в батька ). Змiнила в додатку лiмiт, та й годi...Але, за замовчуванням було отак.
M-Audio написав:
но такими зелеными бумагами,
В смислi гнилими долярами?
А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.
Неякісні долари запихаю в тумбу, знову замовляю, беру і ще раз по колу
. Хоча приват може мати дуже ніякі по стану купюри, які краще зразу не брати.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:00
Ой+ написав:
А у нас люблять розказувати, що західна бабуся продає петрушку чи щось на блошиному ринку через термінал.
Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д. У то же час у шведів чи норвежців карткою дійсно можна оплатити петрушку на базарі, правда за ціною сотки українського чорнозему під ту петрушку.
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klug
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49
klug написав:
Важко повірити, але "захід" - це не одна ізотропна та гомогенна країна, що починається одразу, як перетинаєш ПП Шегині. Звичайні німці свято вірять у готівку і з картками бувають проблеми навіть у магазинах: то немає терміналу, то він не працює, то приймає лише ЕС, а Візу й Мастер не приймає і т.д.
Точнотак! Доча скаржиться на те ж саме! А про NFC i спату безконтактом i поготiв
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protefiks1959
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:02
protefiks1959 написав: M-Audio написав:
но такими зелеными бумагами,
В смислi гнилими долярами?
Именно. Вернул обратно (просто пополнил тот же счет, с которого снимал). Хорошо, хоть приняли без необходимости устраивать разборки. Но минус пару часов потраченного времени впустую.
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M-Audio
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:55
Коллеги, подскажите, кому из чужаков банкомат примата выдаст за один раз больше чем 1К по МС и 2К по Визе? Да, и чтоб без всяких комисиий, как примата так и чужака...
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ВIВ
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Додано: Нед 20 лют, 2022 09:23
Поделитесь, кто знает. В какое время прходит регулярный платеж? Донор запрашивается - пароль, подтверждение? Спс
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valya
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:07
valya написав:
В какое время прходит регулярный платеж?
Или в 9:00, или в 18:00.
valya написав:
Донор запрашивается - пароль, подтверждение?
После активации регулярного платежа в банкомате Привата при следующем списании будет приходить за день до этого уведомление в Приват24 о напоминании (возможно не по всем регуляркам).
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MASolomko
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:17
MASolomko
Благодарю. На красном разжевали, к сожалению без похода к банкомату и активации картой донора - не обойтись
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valya
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Додано: Нед 20 лют, 2022 12:40
valya написав:MASolomko
Благодарю. На красном разжевали, к сожалению без похода к банкомату и активации картой донора - не обойтись
Причем на карте донора должна быть сумма гривен 10, она будет списана на карту-акцептор при активации платежа. Сумма списания рандомная, у меня бывало 2,4,6,8 грн.
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Ferlakur
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