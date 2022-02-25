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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 16:01

  Ой+ написав:ПриватБанк отменяет комиссию на снятие наличных с карт https://delo.ua/ru/banks/privatbank-otm ... rt-393257/


На сайті привату про це немає і згадки
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:02

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:ПриватБанк отменяет комиссию на снятие наличных с карт https://delo.ua/ru/banks/privatbank-otm ... rt-393257/

Брехня.

Извиняюсь. Речь идет о снятии собственных средств с Уни. Кроме того, отменили комиссию за зачисление на КДВ. Информация с фб страницы Привата.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 16:22

Re: ПриватБанк

в одессе банкоматы примата пустые, в другие банкоматы очерди. кредитными рассчитаться не даёт, хотя месячный кредит погашен, но требуют всё загасить и тода оне подумают.

Зображення

картой фарсика свободно рассчитался своими...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:46

Re: ПриватБанк

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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:24

Re: ПриватБанк

Еще вчера все банки заблокировали кредитные лимиты, только Моно шото там немного вернул. Нахрена мусолить одно и то же?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:32

И спорт
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27

Re: ПриватБанк

А действует ли еще акция "В новый год без процентов", когда льготный период продлили? Или надо погашать уже все сегодня?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:34

  guntherhouse777 написав:И спорт

Ізібанк теж
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:45

Re: ПриватБанк

Кажуть, як відмітетесь у воєнкоматі - так зразу всі картки розблокують і кредиту налиють сповна! ;) :D
ДумайТЕ!
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