Ой+ написав:ПриватБанк отменяет комиссию на снятие наличных с карт
https://delo.ua/ru/banks/privatbank-otm ... rt-393257/
На сайті привату про це немає і згадки
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Додано: Чет 24 лют, 2022 16:01
На сайті привату про це немає і згадки
Додано: Чет 24 лют, 2022 17:02
Извиняюсь. Речь идет о снятии собственных средств с Уни. Кроме того, отменили комиссию за зачисление на КДВ. Информация с фб страницы Привата.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 16:22
Re: ПриватБанк
в одессе банкоматы примата пустые, в другие банкоматы очерди. кредитными рассчитаться не даёт, хотя месячный кредит погашен, но требуют всё загасить и тода оне подумают.
картой фарсика свободно рассчитался своими...
а шо делать?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:46
Re: ПриватБанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:24
Re: ПриватБанк
Еще вчера все банки заблокировали кредитные лимиты, только Моно шото там немного вернул. Нахрена мусолить одно и то же?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:27
Re: ПриватБанк
А действует ли еще акция "В новый год без процентов", когда льготный период продлили? Или надо погашать уже все сегодня?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:45
Re: ПриватБанк
Кажуть, як відмітетесь у воєнкоматі - так зразу всі картки розблокують і кредиту налиють сповна!
ДумайТЕ!
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