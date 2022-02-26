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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:28

Re: ПриватБанк

  Прораб написав:Карту сьогодні заблокували.

А точно ли заблокировали? Замочек, конечно, наводит на мысли, что заблокировали, но написано же, что доступны только личные, и они действительно доступны.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:32

  ingtrans написав:
  Прораб написав:Карту сьогодні заблокували.

А точно ли заблокировали? Замочек, конечно, наводит на мысли, что заблокировали, но написано же, что доступны только личные, и они действительно доступны.

Може й так, але своїми можна платити з будь-якої іншої картки.
КЛ гадаю, що не працює.
У таких ситуаціях депозити виявляється вже не грають роль страховки.
Буде наука.
Просто виходить в рівних умовах у банку є форс мажорні обставини, а у клієнта їх - немає. І не про суми в 100К, елементарно на їжу.
Ситуації можуть бути різні у людей.
Востаннє редагувалось Прораб в П'ят 25 лют, 2022 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:51

Re: ПриватБанк

В онлайн чате П24 сообщили, что в течение суток восстановят возможность пользоваться кредитным лимитом.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:00

Замочек который был на кредитке сегодня исчез и весь лимит светится как доступный
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:12

Колеги, привіт.
На КК прийняте рішення щодо кредитних канікул для клієнтів. За всіма продуктами.
До 01.06.2022. Відтермінування всіх платежів, тіла, процентів, комісій.
Якщо у клієнтів станом на 01.03.2022 буде прострочка до 90 днів, вони також можуть розраховувати на канікули.
ROLF
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