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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 15:35

Re: ПриватБанк

проверил в п24, вроде восстановили кредит - расплачиваться пока не пробовал...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 15:56

Re: ПриватБанк

Працює ліміт, перевірив
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:50

Re: ПриватБанк

А как насчет пополнения банкоматов? В моем районе ни один не работает. Я-то обычно плачУ безналом, но не у всех сейчас работают терминалы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:17

  Starikan написав:А как насчет пополнения банкоматов? В моем районе ни один не работает. Я-то обычно плачУ безналом, но не у всех сейчас работают терминалы.

так сча во всех городах, если нбушники выполнят свои обязательства будет хорошая щара до июня...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:33

Re: ПриватБанк

  Starikan написав:А как насчет пополнения банкоматов? В моем районе ни один не работает.

В Харкові напевно складно проводити інкасацію. На ЗУ я сьогодні без проблем зняв деяку суму, бо фактично теж майже кешлесний спосіб життя вів, але тепер потрібно хоч трохи підстрахуватись. А в попередні дні бачив або черги, або випотрошені прилади. Супермаркети сьогодні обійшов - добряче підчищені, ціни підросли, але вже також паніка спала, чи то хто хотів затаритись вже це зробив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:35

Респект Привату!!! Банкоматы на районе всё время подкрепляют, вчера и сегодня снимал с карт Альфы и Форварда, и сегодня вообще выручил. Альфа лимиты зарубили, плачу сегодня Форвардом - отлуп, плачу ПУМБом - отлуп! Хотя и там, и там есть лимит. Плачу на 3-й раз Приватом - всё ОК. Жалею, что когда-то сам себе порезал лимит аж 40к, сейчас 24к. Вот теперь пусть мне Vorlon расскажет, что лимит в Привате бесполезен.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:17

  Striker написав:Респект Привату!!! Банкоматы на районе всё время подкрепляют, вчера и сегодня снимал с карт Альфы и Форварда, и сегодня вообще выручил. Альфа лимиты зарубили, плачу сегодня Форвардом - отлуп, плачу ПУМБом - отлуп! Хотя и там, и там есть лимит. Плачу на 3-й раз Приватом - всё ОК. Жалею, что когда-то сам себе порезал лимит аж 40к, сейчас 24к. Вот теперь пусть мне Vorlon расскажет, что лимит в Привате бесполезен.

альтернатива:
https://silpo.ua/about/press-center/pre ... o-6000-grn
Любі Гості, ми знаємо, що є складнощі зі зняттям готівки, тому всі ці дні ми разом з партнерами працювали, щоб підвищити ліміт зняття готівки на касах.
Від сьогодні — це 6000 грн в одному чеку.
Видаємо готівку майже в усіх магазинах, що працюють.
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:23

  wolt450 написав:Працює ліміт, перевірив

в Киеве , на левом берегу , удалось проверить карточку . Кредитный лимит работает ( таском полное ГЭ ) , правда кроме магазина , на АЗС не удалось заправиться бензином - был газ на КЛО ( гагарина ) , также дизель на МАнго ( братиславская )
через Днепр на мостах блокпосты
с 17-00 у нас в городе до понедельника 08-00 будет ком.час
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:20

Re: ПриватБанк

  sens написав:на АЗС не удалось заправиться бензином

на въезде на Трою с Северного моста:
ВОГ нормально заправлял, даже с топливного кошелька!
КЛО был закрыт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:08

  Amethyst написав:
  sens написав:на АЗС не удалось заправиться бензином

на въезде на Трою с Северного моста:
ВОГ нормально заправлял, даже с топливного кошелька!
КЛО был закрыт

Ми виїзжали на кілька годин до ком.часу. їхати на Одесу вже не плануємо
никому не верю
sens
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