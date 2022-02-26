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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 15:35
Re: ПриватБанк
проверил в п24, вроде восстановили кредит - расплачиваться пока не пробовал...
а шо делать?
Додано: Суб 26 лют, 2022 15:56
Re: ПриватБанк
Працює ліміт, перевірив
Додано: Суб 26 лют, 2022 17:50
Re: ПриватБанк
А как насчет пополнения банкоматов? В моем районе ни один не работает. Я-то обычно плачУ безналом, но не у всех сейчас работают терминалы.
Додано: Суб 26 лют, 2022 18:17
так сча во всех городах, если нбушники выполнят свои
а шо делать?
Додано: Суб 26 лют, 2022 18:33
Re: ПриватБанк
В Харкові напевно складно проводити інкасацію. На ЗУ я сьогодні без проблем зняв деяку суму, бо фактично теж майже кешлесний спосіб життя вів, але тепер потрібно хоч трохи підстрахуватись. А в попередні дні бачив або черги, або випотрошені прилади. Супермаркети сьогодні обійшов - добряче підчищені, ціни підросли, але вже також паніка спала, чи то хто хотів затаритись вже це зробив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 26 лют, 2022 18:35
Респект Привату!!! Банкоматы на районе всё время подкрепляют, вчера и сегодня снимал с карт Альфы и Форварда, и сегодня вообще выручил. Альфа лимиты зарубили, плачу сегодня Форвардом - отлуп, плачу ПУМБом - отлуп! Хотя и там, и там есть лимит. Плачу на 3-й раз Приватом - всё ОК. Жалею, что когда-то сам себе порезал лимит аж 40к, сейчас 24к. Вот теперь пусть мне Vorlon расскажет, что лимит в Привате бесполезен.
Додано: Суб 26 лют, 2022 19:17
альтернатива:
Любі Гості, ми знаємо, що є складнощі зі зняттям готівки, тому всі ці дні ми разом з партнерами працювали, щоб підвищити ліміт зняття готівки на касах.
Від сьогодні — це 6000 грн в одному чеку.
Видаємо готівку майже в усіх магазинах, що працюють.
Додано: Суб 26 лют, 2022 19:23
в Киеве , на левом берегу , удалось проверить карточку . Кредитный лимит работает ( таском полное ГЭ ) , правда кроме магазина , на АЗС не удалось заправиться бензином - был газ на КЛО ( гагарина ) , также дизель на МАнго ( братиславская )
через Днепр на мостах блокпосты
с 17-00 у нас в городе до понедельника 08-00 будет ком.час
никому не верю
Додано: Суб 26 лют, 2022 20:20
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:08
Ми виїзжали на кілька годин до ком.часу. їхати на Одесу вже не плануємо
никому не верю
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