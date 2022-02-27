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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 31323334 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.5 5 6 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 17% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 1 Всього голосів : 6 Додано: Нед 27 лют, 2022 06:33 Striker



Кто бы что ни говорил, но Приват для себя лично считаю самым надежным и предсказуемым(если конечно не участвовать в их акциях - там обычный маркетинг ). Даже 24.02 без проблем снимал нал с приват-карты, с другой карты в этом же банкомете не получилось, хотя по-идее должно было. Но кому-то нравиться играться с разными хитропопыми, с которыми вроде сначала и в плюсе, а потом начинается какой-то треш, что дел с ними вообще никаких не хочется иметь - не, ну я ж не против, если кто-то любит всякие костыли, типа отлежки денег на ощаднике 1 день иначе комисс и т.д.))).



п.с. По поводу акции - было у меня в декабре предложение на бесплатное снятие наличных к кредитки от привата и еще от одного хитрожепого комсомольского банка.

С привата все нормально снял - использовал кредитные по назначению - вернул - никаких вопросов и проблем.

Со вторым же, ни на что не надеясь изначально, но решил поиграться - заранее всё до мельчайших деталей по-уточнял на теплой линии, все подтвердили, все вроде ок; Снял тестовые 100 грн - и 20 грн комисса Далее принципиально подал заяву на возврат - возвратили через 2 недели (когда ахция почти истекла ), и сказали что "вам ошибочно приходило приглашение для участия в акции" (причем неоднократно приходили повторные приглашения на Вибер, даже когда заява уже была в рассмотрении). Банк пробил очередное дно. Ни ногой туда.

Ни реклама, ни антиреклама. Просто вспомнил, раз уж вспомнил.



п.с2. кстати тот же самый "второй", как вырубил приличный лимит 24 числа, так и не врубил его назад. Приват возвратил в полном объеме. Но пользуюсь кредиткой пумбы в основном - этот тоже врубил назад лимит (чуть подрезав, правда) - но тут нужно еще разбираться потому-что как-то странно выполнена калькуляция лимита и задолженности из-за непроведенных оплат от 23.02, и стоит баланс с минусом. Кто бы что ни говорил, но Приват для себя лично считаю самым надежным и предсказуемым(если конечно не участвовать в их акциях - там обычный маркетинг). Даже 24.02 без проблем снимал нал с приват-карты, с другой карты в этом же банкомете не получилось, хотя по-идее должно было. Но кому-то нравиться играться с разными хитропопыми, с которыми вроде сначала и в плюсе, а потом начинается какой-то треш, что дел с ними вообще никаких не хочется иметь - не, ну я ж не против, если кто-то любит всякие костыли, типа отлежки денег на ощаднике 1 день иначе комисс и т.д.))).п.с. По поводу акции - было у меня в декабре предложение на бесплатное снятие наличных к кредитки от привата и еще от одного хитрожепого комсомольского банка.С привата все нормально снял - использовал кредитные по назначению - вернул - никаких вопросов и проблем.Со вторым же, ни на что не надеясь изначально, но решил поиграться - заранее всё до мельчайших деталей по-уточнял на теплой линии, все подтвердили, все вроде ок; Снял тестовые 100 грн - и 20 грн комиссаДалее принципиально подал заяву на возврат - возвратили через 2 недели (когда ахция почти истекла), и сказали что "вам ошибочно приходило приглашение для участия в акции" (причем неоднократно приходили повторные приглашения на Вибер, даже когда заява уже была в рассмотрении). Банк пробил очередное дно. Ни ногой туда.Ни реклама, ни антиреклама. Просто вспомнил, раз уж вспомнил.п.с2. кстати тот же самый "второй", как вырубил приличный лимит 24 числа, так и не врубил его назад. Приват возвратил в полном объеме. Но пользуюсь кредиткой пумбы в основном - этот тоже врубил назад лимит (чуть подрезав, правда) - но тут нужно еще разбираться потому-что как-то странно выполнена калькуляция лимита и задолженности из-за непроведенных оплат от 23.02, и стоит баланс с минусом. Alex2007 1

Повідомлень: 3332 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1666 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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