Додано: Нед 27 лют, 2022 06:33

Кто бы что ни говорил, но Приват для себя лично считаю самым надежным и предсказуемым(если конечно не участвовать в их акциях - там обычный маркетинг). Даже 24.02 без проблем снимал нал с приват-карты, с другой карты в этом же банкомете не получилось, хотя по-идее должно было. Но кому-то нравиться играться с разными хитропопыми, с которыми вроде сначала и в плюсе, а потом начинается какой-то треш, что дел с ними вообще никаких не хочется иметь - не, ну я ж не против, если кто-то любит всякие костыли, типа отлежки денег на ощаднике 1 день иначе комисс и т.д.))).п.с. По поводу акции - было у меня в декабре предложение на бесплатное снятие наличных к кредитки от привата и еще от одного хитрожепого комсомольского банка.С привата все нормально снял - использовал кредитные по назначению - вернул - никаких вопросов и проблем.Со вторым же, ни на что не надеясь изначально, но решил поиграться - заранее всё до мельчайших деталей по-уточнял на теплой линии, все подтвердили, все вроде ок; Снял тестовые 100 грн - и 20 грн комиссаДалее принципиально подал заяву на возврат - возвратили через 2 недели (когда ахция почти истекла), и сказали что "вам ошибочно приходило приглашение для участия в акции" (причем неоднократно приходили повторные приглашения на Вибер, даже когда заява уже была в рассмотрении). Банк пробил очередное дно. Ни ногой туда.Ни реклама, ни антиреклама. Просто вспомнил, раз уж вспомнил.п.с2. кстати тот же самый "второй", как вырубил приличный лимит 24 числа, так и не врубил его назад. Приват возвратил в полном объеме. Но пользуюсь кредиткой пумбы в основном - этот тоже врубил назад лимит (чуть подрезав, правда) - но тут нужно еще разбираться потому-что как-то странно выполнена калькуляция лимита и задолженности из-за непроведенных оплат от 23.02, и стоит баланс с минусом.