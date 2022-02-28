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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 06:33

Striker

Кто бы что ни говорил, но Приват для себя лично считаю самым надежным и предсказуемым(если конечно не участвовать в их акциях - там обычный маркетинг :D ). Даже 24.02 без проблем снимал нал с приват-карты, с другой карты в этом же банкомете не получилось, хотя по-идее должно было. Но кому-то нравиться играться с разными хитропопыми, с которыми вроде сначала и в плюсе, а потом начинается какой-то треш, что дел с ними вообще никаких не хочется иметь - не, ну я ж не против, если кто-то любит всякие костыли, типа отлежки денег на ощаднике 1 день иначе комисс и т.д.))).

п.с. По поводу акции - было у меня в декабре предложение на бесплатное снятие наличных к кредитки от привата и еще от одного хитрожепого комсомольского банка.
С привата все нормально снял - использовал кредитные по назначению - вернул - никаких вопросов и проблем.
Со вторым же, ни на что не надеясь изначально, но решил поиграться - заранее всё до мельчайших деталей по-уточнял на теплой линии, все подтвердили, все вроде ок; Снял тестовые 100 грн - и 20 грн комисса :mrgreen: Далее принципиально подал заяву на возврат - возвратили через 2 недели (когда ахция почти истекла :mrgreen: ), и сказали что "вам ошибочно приходило приглашение для участия в акции" (причем неоднократно приходили повторные приглашения на Вибер, даже когда заява уже была в рассмотрении). Банк пробил очередное дно. Ни ногой туда. :mrgreen:
Ни реклама, ни антиреклама. Просто вспомнил, раз уж вспомнил.

п.с2. кстати тот же самый "второй", как вырубил приличный лимит 24 числа, так и не врубил его назад. Приват возвратил в полном объеме. Но пользуюсь кредиткой пумбы в основном - этот тоже врубил назад лимит (чуть подрезав, правда) - но тут нужно еще разбираться потому-что как-то странно выполнена калькуляция лимита и задолженности из-за непроведенных оплат от 23.02, и стоит баланс с минусом.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:32

sens
Деньги с карточки Бонус+ можно перевести на счет "помощь ВСУ". Я перевел. Ясно, что это капля в море, но море состоит из капель и это моя капля...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:47

darmet Какой алгоритм?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:52

Re: ПриватБанк

ROLF написав:darmet Какой алгоритм?
Шукайте на головному екрані чи в меню пункт "Добро"
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:57

  ROLF написав:darmet Какой алгоритм?

Вхід в П24. Сервіс "Благодійнісь". Допомога ЗСУ.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 08:57

  stryzhko написав:
ROLF написав:darmet Какой алгоритм?
Шукайте на головному екрані чи в меню пункт "Добро"

Дякую
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:23

  darmet написав:sens
Деньги с карточки Бонус+ можно перевести на счет "помощь ВСУ". Я перевел. Ясно, что это капля в море, но море состоит из капель и это моя капля...

Добре,порядок. Кроме бонус+,як ще можно допомогти
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 13:53

  darmet написав:sens
Деньги с карточки Бонус+ можно перевести на счет "помощь ВСУ". Я перевел. Ясно, что это капля в море, но море состоит из капель и это моя капля...


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:36

Подскажите кто знает, как сейчас перевести деньги с гривневой карты на евровую в П24? То есть поменять гривну на евро через П24 имея 2 таких своих карты на руках. Спасибо.
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:46

  katso написав:Подскажите кто знает, как сейчас перевести деньги с гривневой карты на евровую в П24? То есть поменять гривну на евро через П24 имея 2 таких своих карты на руках. Спасибо.

Никак, НБУ запретил покупку валюты. Можно только продать.
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Monk23
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