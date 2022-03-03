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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:10

Снятие наличных

Краматорск - 3 й день не могу снять деньги ?
в городе нет боевых действий ( слава богу) в чем проблема почему банкоматы пустые ? на кассах отказываются выдавать .

Почему не заправляют банкоматы ? вы же прекрасно знаете что в них закончились деньги .

В 14 г и то лутче работали под обстрелами (.
Sergey19811
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:28

Re: ПриватБанк

Подскажите, пожалуйста. Что с приватовской Оплатой частями?
Абонемент на год в спорт-лайф, вносила ежемесячный платеж каждый месяц.
Сейчас не могу внести, форс-мажор, как известно.
Востаннє редагувалось Hella в Сер 02 бер, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:52

Украли деньги с карты приватбанка

Зашел в приват 24 и был в шоке.Прошло две онлайн операции на каких то сайтах сняли все кредитные средства.Не было ни смс подтверждения ничего.Позвонил в банк карту блокнули и типо сделали заявку в службу безопасности.Спок рассмотрения до 120 дней...А ПРОЦЕНТЫ ТЕПЕРЬ ГАСИТЬ ПОКА РАССМОТРЯТ ..жесть. И слабо вериться что что то измениться
igorbitzko
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:54

igorbitzko

співчуваю
на яких сайтах були покупки?
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:30

  darmet написав:sens
Деньги с карточки Бонус+ можно перевести на счет "помощь ВСУ". Я перевел. Ясно, что это капля в море, но море состоит из капель и это моя капля...

у меня все перевели (5 карт)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:34

  Sergey19811 написав:Краматорск - 3 й день не могу снять деньги ?
в городе нет боевых действий ( слава богу) в чем проблема почему банкоматы пустые ? на кассах отказываются выдавать .

Почему не заправляют банкоматы ? вы же прекрасно знаете что в них закончились деньги .

В 14 г и то лутче работали под обстрелами (.

А ничего, что в 14г был локальный конфликт, а сейчас полномасштабная война, практически по всей Украине???
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 08:48

greenozon Меблі: MIXTILES, NEWARK
Сума в валюті транзакції:58.00 дол
Курс конвертації: 31.1525 UAH/USD
Країна: США

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Категорія: Інше
Карта (*7606)
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Курс конвертації: 31.1526 UAH/USD
Країна: Велика Британiя
igorbitzko
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 09:03

на почте такие сообщения видать сивикод ламали
Ігорю, 24 лютого 2022 р. о 21:05 ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (MIXTILES) за вашою карткою (4149****06) на суму 58.0 USD.
Причина – неправильне введення CVV2-коду.
Предавторизація: ONLYFANS.COM−3 115.26 грн−6 432.11 грн
Категорія: Інше
Карта (*7606)
Сума в валюті транзакції:100.00 дол
Курс конвертації: 31.1526 UAH/USD
Країна: Велика Британiя
21:05

Меблі: MIXTILES, NEWARK−1 806.85 грн−3 316.85 грн
Категорія: Товари для дому
Карта (*7606)
Сума в валюті транзакції:58.00 дол
Курс конвертації: 31.1525 UAH/USD
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 09:06

хотя стаял лимит на интернет покупки и небыло смс.и я кинулся через три дня сняли 24 как раз после отмены по украине снятия с кретных средств,потому что было сообщение с утра что ограничеваеться снятие с кредитных средств,только отменили и пошло.
igorbitzko
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