|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:10
Краматорск - 3 й день не могу снять деньги ?
в городе нет боевых действий ( слава богу) в чем проблема почему банкоматы пустые ? на кассах отказываются выдавать .
Почему не заправляют банкоматы ? вы же прекрасно знаете что в них закончились деньги .
В 14 г и то лутче работали под обстрелами (.
-
Sergey19811
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:28
Подскажите, пожалуйста. Что с приватовской Оплатой частями?
Абонемент на год в спорт-лайф, вносила ежемесячный платеж каждый месяц.
Сейчас не могу внести, форс-мажор, как известно.
Востаннє редагувалось Hella
в Сер 02 бер, 2022 17:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:52
Зашел в приват 24 и был в шоке.Прошло две онлайн операции на каких то сайтах сняли все кредитные средства.Не было ни смс подтверждения ничего.Позвонил в банк карту блокнули и типо сделали заявку в службу безопасности.Спок рассмотрения до 120 дней...А ПРОЦЕНТЫ ТЕПЕРЬ ГАСИТЬ ПОКА РАССМОТРЯТ ..жесть. И слабо вериться что что то измениться
-
igorbitzko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:54
igorbitzko
співчуваю
на яких сайтах були покупки?
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas
отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12769
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 бер, 2022 00:30
darmet написав:sens
Деньги с карточки Бонус+ можно перевести на счет "помощь ВСУ". Я перевел. Ясно, что это капля в море, но море состоит из капель и это моя капля...
у меня все перевели (5 карт)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 00:34
Sergey19811 написав:
Краматорск - 3 й день не могу снять деньги ?
в городе нет боевых действий ( слава богу) в чем проблема почему банкоматы пустые ? на кассах отказываются выдавать .
Почему не заправляют банкоматы ? вы же прекрасно знаете что в них закончились деньги .
В 14 г и то лутче работали под обстрелами (.
А ничего, что в 14г был локальный конфликт, а сейчас полномасштабная война, практически по всей Украине???
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 08:48
greenozon Меблі: MIXTILES, NEWARK
Сума в валюті транзакції:58.00 дол
Курс конвертації: 31.1525 UAH/USD
Країна: США
Предавторизація: ONLYFANS.COM−3 115.26 грн−6 432.11 грн
Категорія: Інше
Карта (*7606)
Сума в валюті транзакції:100.00 дол
Курс конвертації: 31.1526 UAH/USD
Країна: Велика Британiя
-
igorbitzko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 09:03
на почте такие сообщения видать сивикод ламали
Ігорю, 24 лютого 2022 р. о 21:05 ви зіткнулися з помилкою під час оплати онлайн-покупки (MIXTILES) за вашою карткою (4149****06) на суму 58.0 USD.
Причина – неправильне введення CVV2-коду.
Предавторизація: ONLYFANS.COM−3 115.26 грн−6 432.11 грн
Категорія: Інше
Карта (*7606)
Сума в валюті транзакції:100.00 дол
Курс конвертації: 31.1526 UAH/USD
Країна: Велика Британiя
21:05
Меблі: MIXTILES, NEWARK−1 806.85 грн−3 316.85 грн
Категорія: Товари для дому
Карта (*7606)
Сума в валюті транзакції:58.00 дол
Курс конвертації: 31.1525 UAH/USD
Країна: США
-
igorbitzko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 09:06
хотя стаял лимит на интернет покупки и небыло смс.и я кинулся через три дня сняли 24 как раз после отмены по украине снятия с кретных средств,потому что было сообщение с утра что ограничеваеться снятие с кредитных средств,только отменили и пошло.
-
igorbitzko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 19:28
igorbitzko, если оплата прошла без подтверждения 3-D Secure и в обход лимита в интернете на стремных ресурсах, то обращайтесь в банк. Средства вернуть, но карту надо перевыпустить.
Сперва ещё можно обратиться в поддержку тех ресурсов и объяснить ситуацию.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4341
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 811 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|