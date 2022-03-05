Howl написав:igorbitzko, если оплата прошла без подтверждения 3-D Secure и в обход лимита в интернете на стремных ресурсах, то обращайтесь в банк. Средства вернуть, но карту надо перевыпустить. Сперва ещё можно обратиться в поддержку тех ресурсов и объяснить ситуацию.
У меня с дебетовой на днях 500грн ушло в неизвестном направлении. Расшифровка операции ,,Р 20,, и все. Звонил на 3700, общался - ни хрена не можем сделать, обращайтесь в полицию, перевыпускайте карту. ... А ниче, шо в стране война ? Полиции оно и на х.. не всралось, ну и мне целый день в очереди стоять ни желания, ни возможности. Блин, у меня с карты деньги пионерят, а самому банку насрать. Цирк. З.Ы. Че там по наличке щас, в кассе все выдают - валюта, гривна ? Кто снимал на днях ?
Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.
"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)." https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/ Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?
Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.
"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)." https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/ Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?
Нет, доллар.
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