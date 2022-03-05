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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:41

  Howl написав:igorbitzko, если оплата прошла без подтверждения 3-D Secure и в обход лимита в интернете на стремных ресурсах, то обращайтесь в банк. Средства вернуть, но карту надо перевыпустить.
Сперва ещё можно обратиться в поддержку тех ресурсов и объяснить ситуацию.

У меня с дебетовой на днях 500грн ушло в неизвестном направлении. Расшифровка операции ,,Р 20,, и все. :D Звонил на 3700, общался - ни хрена не можем сделать, обращайтесь в полицию, перевыпускайте карту. ... А ниче, шо в стране война ? Полиции оно и на х.. не всралось, ну и мне целый день в очереди стоять ни желания, ни возможности. Блин, у меня с карты деньги пионерят, а самому банку насрать. Цирк.
З.Ы. Че там по наличке щас, в кассе все выдают - валюта, гривна ? Кто снимал на днях ?
aleksan1
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 18:15

Re: ПриватБанк

А в Києві зараз є працюючі відділення привату в центрі?
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 06:19

А онлайн покупать доллар можно?
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 06:41

Re: ПриватБанк

super_mohito написав:А онлайн покупать доллар можно?
Тільки продавати
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 07:14

  super_mohito написав:А онлайн покупать доллар можно?

Это запрещено постановлением НБУ, всех банков касается.
Продавать как написали выше можно!
Курс зафиксирован!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 08:20

Re: ПриватБанк

Есть ли в Киеве рабочие терминалы с продажей долларов в грн? Вообще что-то кроме меняйло может купить валюту?

Или просто пополнение долларов на счет с последующей продажей онлайн?
aladin
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 08:46

Re: ПриватБанк

Можно ли снять со своей долларовой карты физические доллары?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 08:51

  Hennady написав:Можно ли снять со своей долларовой карты физические доллары?

Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:19

Re: ПриватБанк

  Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.

"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)."
https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/
Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:37

  Hennady написав:
  Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.

"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)."
https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/
Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?

Нет, доллар.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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