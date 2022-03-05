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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:38

  Hennady написав:
  Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.

"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)."
https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/
Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?

В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:01

Re: ПриватБанк

  sens написав:В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9

Ну, я не в Киеве, у нас Приват работает. И покупка не интересует - спрашиваю о возможности снятия физических долларов с долларовой карты.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:11

  Hennady написав:
  sens написав:В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9

Ну, я не в Киеве, у нас Приват работает. И покупка не интересует - спрашиваю о возможности снятия физических долларов с долларовой карты.

Низзя, НБУ запретил
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:19

Re: ПриватБанк

  Amethyst написав:Низзя, НБУ запретил

Та вроде банки разрешают в объемах остатков. Типа не покупка валюты.
vpchelko
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