Monk23 написав:Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.
"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)." https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/ Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?
В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9