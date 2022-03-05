ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 09:38
Hennady написав: Monk23 написав:
Да. Лимит 30000 грн в эквиваленте в день.
"Снимать с валютного счета валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 01.03.2022), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022)."
https://minfin.com.ua/currency/articles/kakie-operacii-s-valyutoy-razresheny-vo-vremya-voyny/
Не значит ли это, что всё таки с долларовой карты выдадут гривны (в эквиваленте)?
В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9
никому не верю
sens
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:01
sens написав:
В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9
Ну, я не в Киеве, у нас Приват работает. И покупка не интересует - спрашиваю о возможности снятия физических долларов с долларовой карты.
Hennady
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:11
Hennady написав: sens написав:
В Киеве,не видел работающих отделений. И второе,банк отдаёт по 29,70,физически купить ещё можно,не в банке,и Прайс от38,9
Ну, я не в Киеве, у нас Приват работает. И покупка не интересует - спрашиваю о возможности снятия физических долларов с долларовой карты.
Низзя, НБУ запретил
Amethyst
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:19
Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Та вроде банки разрешают в объемах остатков. Типа не покупка валюты.
vpchelko
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:35
Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Ну вот, а выше человек написал, что можно в эквиваленте 30 тыс. грн.
И где истина?
Hennady
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:48
Hennady написав: Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Ну вот, а выше человек написал, что можно в эквиваленте 30 тыс. грн.
И где истина?
истина будет када вы попробуете снять
банки могут выдать валюту со своей валютной позиции (т.е. с приноса по 28.5)
но ее у банки нет с 25 фев
дерзайте!
Востаннє редагувалось
Amethyst
в Суб 05 бер, 2022 11:01, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:48
Hennady написав: Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Ну вот, а выше человек написал, что можно в эквиваленте 30 тыс. грн.
И где истина?
Де юре можна до 30000 грн в екв., а де факто питання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:58
Hennady написав: Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Ну вот, а выше человек написал, что можно в эквиваленте 30 тыс. грн.
И где истина?
В начале запретили снятие валюты. С 1.03 новое распоряжение.
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Monk23
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:00
Amethyst написав: Hennady написав: Amethyst написав:
Низзя, НБУ запретил
Ну вот, а выше человек написал, что можно в эквиваленте 30 тыс. грн.
И где истина?
истина будет када вы попробуете снять
банки могут выдать валюту со своей валютной позиции (т.е. с приноса по 28.5)
но ее у банки нет с 25 марта
дерзайте!
Принос по 29.25. Также стоит помнить об опции заказа наличных, если время позволит конечно.
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Monk23
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:39
Терминалы (зеленые ящики) привата в Киеве работают?
Scholar
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