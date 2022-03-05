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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 13:26
Осталась или отменили на время?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02
octopus написав:
Осталась или отменили на время?
Второе.
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Monk23
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14
Scholar написав:
Терминалы (зеленые ящики) привата в Киеве работают?
Работают,но не на приём кэша
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Кассандра
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