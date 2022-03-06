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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 13:26
Комиссия за пополнение КДВ извне
Осталась или отменили на время?
Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14
Додано: Нед 06 бер, 2022 23:24
Re: ПриватБанк
Давно не користувався послугами банку. Які наразі ліміти на СЕП і комісія через п24?
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