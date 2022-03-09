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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02

  octopus написав:Осталась или отменили на время?

Второе.
Monk23
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Повідомлень: 195
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14

  Scholar написав:Терминалы (зеленые ящики) привата в Киеве работают?

Работают,но не на приём кэша
Кассандра
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Повідомлень: 1243
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 23:24

Re: ПриватБанк

Давно не користувався послугами банку. Які наразі ліміти на СЕП і комісія через п24?
Haza
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3

 
Повідомлень: 3169
З нами з: 30.10.07
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Подякували: 525 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:04

Re: ПриватБанк

Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?
valya
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Повідомлень: 1631
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:06

  valya написав:Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?

Допомагати армії (уряду) купляючи ці бумаги - гідний крок
але комісії в приваті ще ті...
дивіться на профільній гілці по ОВДП про кращі варіанти і майже нульові комісії
greenozon
 
Повідомлень: 12843
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 35363738
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