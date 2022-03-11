Второе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14
Додано: Нед 06 бер, 2022 23:24
Re: ПриватБанк
Давно не користувався послугами банку. Які наразі ліміти на СЕП і комісія через п24?
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:04
Re: ПриватБанк
Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:06
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:40
Наверно уже писали.
Очень удобная фишка:
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:24
Пополнение КДВ стало без комиссий, снятие в банкоматах с универсалки тоже (говорят без комиса).
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10
Термінали ПриватБанку
Скажіть термінали Привату в Ужгороді працюють на внесення готівки?
А у Львові та інших західних прикордонних містах/областях?
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:45
Re: ПриватБанк
В Чернівцях працюють.
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