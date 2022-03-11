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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02

  octopus написав:Осталась или отменили на время?

Второе.
Monk23
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Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14

  Scholar написав:Терминалы (зеленые ящики) привата в Киеве работают?

Работают,но не на приём кэша
Кассандра
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Повідомлень: 1243
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 23:24

Re: ПриватБанк

Давно не користувався послугами банку. Які наразі ліміти на СЕП і комісія через п24?
Haza
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3

 
Повідомлень: 3169
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:04

Re: ПриватБанк

Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:06

  valya написав:Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?

Допомагати армії (уряду) купляючи ці бумаги - гідний крок
але комісії в приваті ще ті...
дивіться на профільній гілці по ОВДП про кращі варіанти і майже нульові комісії
greenozon
 
Повідомлень: 12873
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1
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:40

Наверно уже писали.
Очень удобная фишка:
Подати заявку на відмову від продовження вкладу можливо протягом 30 днів до закінчення строку вкладу.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:24

Пополнение КДВ стало без комиссий, снятие в банкоматах с универсалки тоже (говорят без комиса).
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10

Термінали ПриватБанку

Скажіть термінали Привату в Ужгороді працюють на внесення готівки?
А у Львові та інших західних прикордонних містах/областях?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:45

Re: ПриватБанк

ALEF написав:А у Львові та інших західних прикордонних містах/областях?

В Чернівцях працюють.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:07

Re: ПриватБанк

Пишут, что в Харькове Приват начал отключать свои банкоматы, которые работают на кеш ин/аут. Очень патриотично. Красавцы
jerua
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  #<1 ... 35363738
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