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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 14:02
octopus написав:
Осталась или отменили на время?
Второе.
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Monk23
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Додано: Суб 05 бер, 2022 17:14
Scholar написав:
Терминалы (зеленые ящики) привата в Киеве работают?
Работают,но не на приём кэша
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Додано: Нед 06 бер, 2022 23:24
Давно не користувався послугами банку. Які наразі ліміти на СЕП і комісія через п24?
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Haza
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:04
Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?
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valya
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:06
valya написав:
Шановні, що думаєте про військові ОВДП через Приват?
Допомагати армії (уряду) купляючи ці бумаги - гідний крок
але комісії в приваті ще ті...
дивіться на профільній гілці по ОВДП про кращі варіанти і майже нульові комісії
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greenozon
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:40
Наверно уже писали.
Очень удобная фишка:
Подати заявку на відмову від продовження вкладу можливо протягом 30 днів до закінчення строку вкладу.
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M-A-X
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:24
Пополнение КДВ стало без комиссий, снятие в банкоматах с универсалки тоже (говорят без комиса).
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demichh
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10
Скажіть термінали Привату в Ужгороді працюють на внесення готівки?
А у Львові та інших західних прикордонних містах/областях?
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ALEF
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:45
ALEF написав:А у Львові та інших західних прикордонних містах/областях?
В Чернівцях працюють.
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stryzhko
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 23:07
Пишут, что в Харькове Приват начал отключать свои банкоматы, которые работают на кеш ин/аут. Очень патриотично. Красавцы
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jerua
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