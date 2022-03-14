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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:33

Кто в курсе если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 2% или еще комиссия есть ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47

Работают ли терминалы ПБ на прием гривны?

Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:34

  fKonstantin написав:Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?

Сегодня вкидывал, не Киев, но прифронтовая зона. Работает. Сняли ограничение на пополнение. До 140к с копейками
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:11

He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.
Masutin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:54

Re: ПриватБанк

  Masutin написав:Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу?

В додатку на телефон "Приват-вклад" деякий час була доступна опція дострокового розірвання впродовж першого місяця навіть для вкладів без такої можливості, хоча наскільки ця опція була/є робоча я не знаю...
nighthawk5
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  #<1 ... 36373839
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