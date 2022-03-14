RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 16:33

Кто в курсе если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 2% или еще комиссия есть ?
Tico
 
Повідомлень: 63
З нами з: 05.10.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47

Работают ли терминалы ПБ на прием гривны?

Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
fKonstantin
 
Повідомлень: 417
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1115 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:34

  fKonstantin написав:Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?

Сегодня вкидывал, не Киев, но прифронтовая зона. Работает. Сняли ограничение на пополнение. До 140к с копейками
Hemi
 
Повідомлень: 156
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:11

He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.
Masutin
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:54

Re: ПриватБанк

  Masutin написав:Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу?

В додатку на телефон "Приват-вклад" деякий час була доступна опція дострокового розірвання впродовж першого місяця навіть для вкладів без такої можливості, хоча наскільки ця опція була/є робоча я не знаю...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 18.07.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:34

  Masutin написав:He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.

Коли закінчився депозит? У П24 є можливість відмінити автопролонгацію впродовж 30 днів до закінчення та розірвати пролонгований впродовж 5-ти днів після пролонгації. Тобто Ви мали 35 днів, а війна йде лише 18.
klug
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 18.08.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1832)
14.03.2022 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.