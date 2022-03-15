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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 16:33
Кто в курсе если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 2% или еще комиссия есть ?
Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47
Работают ли терминалы ПБ на прием гривны?
Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".
А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
Додано: Нед 13 бер, 2022 16:34
Сегодня вкидывал, не Киев, но прифронтовая зона. Работает. Сняли ограничение на пополнение. До 140к с копейками
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:11
He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:54
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 14 бер, 2022 21:34
Коли закінчився депозит? У П24 є можливість відмінити автопролонгацію впродовж 30 днів до закінчення та розірвати пролонгований впродовж 5-ти днів після пролонгації. Тобто Ви мали 35 днів, а війна йде лише 18.
Додано: Вів 15 бер, 2022 01:56
Re: ПриватБанк
Сегодня хотел оплатить коммуналку в приват-24 с карты другого банка, оплата не прошла.
Горячка говорит, что: "оплата картами других банков на сайте привата запрещена".
Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией.?
Додано: Вів 15 бер, 2022 06:43
В Києві і відділення працюють - можна гасити через касу:
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