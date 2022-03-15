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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 16:33
Кто в курсе если с гривнекарты Привата снимать евро у немцев это будет по карт.курсу Привата, сейчас вроде 32,58 плюс 2% или еще комиссия есть ?
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Tico
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Додано: Нед 13 бер, 2022 15:47
Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".
А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
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fKonstantin
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Додано: Нед 13 бер, 2022 16:34
fKonstantin написав:
Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".
А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
Сегодня вкидывал, не Киев, но прифронтовая зона. Работает. Сняли ограничение на пополнение. До 140к с копейками
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Hemi
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Додано: Пон 14 бер, 2022 18:11
He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.
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Masutin
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Додано: Пон 14 бер, 2022 18:54
Masutin написав:
Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу?
В додатку на телефон "Приват-вклад" деякий час була доступна опція дострокового розірвання впродовж першого місяця навіть для вкладів без такої можливості, хоча наскільки ця опція була/є робоча я не знаю...
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nighthawk5
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Додано: Пон 14 бер, 2022 21:34
Masutin написав:
He мав зв'язку, не мiг вiдмiнити новий строк вкладу. Хтось може допомогти в отриманнi доступy до вкладу? Персональний банкip каже, force majeure через вiйнy, вiдсутнiсть зв'язку нiчого не значать.
Коли закінчився депозит? У П24 є можливість відмінити автопролонгацію впродовж 30 днів до закінчення та розірвати пролонгований впродовж 5-ти днів після пролонгації. Тобто Ви мали 35 днів, а війна йде лише 18.
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klug
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Додано: Вів 15 бер, 2022 01:56
Сегодня хотел оплатить коммуналку в приват-24 с карты другого банка, оплата не прошла.
Горячка говорит, что: "оплата картами других банков на сайте привата запрещена".
Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией.?
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акет
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Додано: Вів 15 бер, 2022 06:43
fKonstantin написав:
Всем привет. Кто-то пытался уже пополнять ТСО ПБ в последние несколько дней?
(больше интересует в Киеве, но и по другим регионам напишите, если что)
Была информация, что нигде (якобы?) терминалы не принимают наличку, что дескать "инкассации нет, потому и не работают".
А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
В Києві і відділення працюють - можна гасити через касу:
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Додано: Вів 15 бер, 2022 12:17
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Заходьте в Приват24, сервіс «Добро» → «Допомога ЗСУ».
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