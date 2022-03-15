RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:18

акет
Сегодня платила, прошло как всегда
Melanor1
 
Повідомлень: 51
З нами з: 18.11.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:47

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?

В Києві і відділення працюють - можна гасити через касу:


Интересно - ГДЕ ЭТО??
Кто-то видел работающее самолично?
Потому, что, я вызванивал поддержку (но правда дня 4..5 назад ) и на тот момент ближайшее работающее было то ли в БЦ, то ли вовсе - в Виннице..

Понятно, что все меняется.. Есть типа карта отделений и там якобы есть какая-то корреляция, но вот например я проезжал ВЧЕРА мимо одного из тех, что на карте ПБ как бы "работает" и там народ стоял только толпой к банкомату. Который НА отделении снаружи висит. Признаков работы самого отделения замечено не было.

Потому, кто видел таки работающее ОТДЕЛЕНИЕ в Киеве - поделитесь плз. Если не адресом (вдруг не хочется, а так - и это интересует), то хотя бы - самим фактом.

По изначальному вопросу уже выяснил сам - как минимум часть ТСО работают точно. Людям удалось пополнить сегодня.
fKonstantin
 
Повідомлень: 418
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1115 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:48

Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
pfauter
 
Повідомлень: 319
З нами з: 06.01.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:00

  pfauter написав:Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....

Курсы каждый день меняются и не в лучшую сторону. Пока у Привата курсы были более выгодными. Форвард, похоже, дает снимать на сумму порядка 1000 грн в эквиваленте.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:01

  pfauter написав:Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....

сейчас кдв
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16048
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9293 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, Lost, lov2108, newbie, ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1856)
15.03.2022 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.