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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:18

акет
Сегодня платила, прошло как всегда
Melanor1
 
Повідомлень: 51
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:47

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?

В Києві і відділення працюють - можна гасити через касу:


Интересно - ГДЕ ЭТО??
Кто-то видел работающее самолично?
Потому, что, я вызванивал поддержку (но правда дня 4..5 назад ) и на тот момент ближайшее работающее было то ли в БЦ, то ли вовсе - в Виннице..

Понятно, что все меняется.. Есть типа карта отделений и там якобы есть какая-то корреляция, но вот например я проезжал ВЧЕРА мимо одного из тех, что на карте ПБ как бы "работает" и там народ стоял только толпой к банкомату. Который НА отделении снаружи висит. Признаков работы самого отделения замечено не было.

Потому, кто видел таки работающее ОТДЕЛЕНИЕ в Киеве - поделитесь плз. Если не адресом (вдруг не хочется, а так - и это интересует), то хотя бы - самим фактом.

По изначальному вопросу уже выяснил сам - как минимум часть ТСО работают точно. Людям удалось пополнить сегодня.
fKonstantin
 
Повідомлень: 418
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Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:48

Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
pfauter
 
Повідомлень: 320
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:00

  pfauter написав:Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....

Курсы каждый день меняются и не в лучшую сторону. Пока у Привата курсы были более выгодными. Форвард, похоже, дает снимать на сумму порядка 1000 грн в эквиваленте.
ingtrans
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Повідомлень: 3476
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Подякував: 102 раз.
Подякували: 499 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:01

  pfauter написав:Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....

сейчас кдв
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:33

Re: ПриватБанк

Нет возможности проверить, поэтому спрошу - сэп на кдв сейчас зачисляется без комиссии? Или на полпроцента побреют?
dr_morgenstern
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Повідомлень: 204
З нами з: 22.06.18
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:23

  dr_morgenstern написав:Нет возможности проверить, поэтому спрошу - сэп на кдв сейчас зачисляется без комиссии? Или на полпроцента побреют?

Без комиссии.
Monk23
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Повідомлень: 202
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:53

Re: ПриватБанк

Приват таке враження що позабирав частину комісій - зараз при переказах між картами одного типу (КДВ та уні) комісія всюди відсутня
nighthawk5
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