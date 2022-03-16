акет
Сегодня платила, прошло как всегда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 15:47
Интересно - ГДЕ ЭТО??
Кто-то видел работающее самолично?
Потому, что, я вызванивал поддержку (но правда дня 4..5 назад ) и на тот момент ближайшее работающее было то ли в БЦ, то ли вовсе - в Виннице..
Понятно, что все меняется.. Есть типа карта отделений и там якобы есть какая-то корреляция, но вот например я проезжал ВЧЕРА мимо одного из тех, что на карте ПБ как бы "работает" и там народ стоял только толпой к банкомату. Который НА отделении снаружи висит. Признаков работы самого отделения замечено не было.
Потому, кто видел таки работающее ОТДЕЛЕНИЕ в Киеве - поделитесь плз. Если не адресом (вдруг не хочется, а так - и это интересует), то хотя бы - самим фактом.
По изначальному вопросу уже выяснил сам - как минимум часть ТСО работают точно. Людям удалось пополнить сегодня.
Додано: Вів 15 бер, 2022 20:48
Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:00
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:01
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:33
Re: ПриватБанк
Нет возможности проверить, поэтому спрошу - сэп на кдв сейчас зачисляется без комиссии? Или на полпроцента побреют?
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:23
Додано: Сер 16 бер, 2022 12:53
Re: ПриватБанк
Приват таке враження що позабирав частину комісій - зараз при переказах між картами одного типу (КДВ та уні) комісія всюди відсутня
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