Додано: Вів 15 бер, 2022 15:47

А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?

В Києві і відділення працюють - можна гасити через касу:

- можна гасити через касу:

Интересно - ГДЕ ЭТО??Кто-то видел работающее самолично?Потому, что, я вызванивал поддержку (но правда дня 4..5 назад ) и на тот момент ближайшее работающее было то ли в БЦ, то ли вовсе - в Виннице..Понятно, что все меняется.. Есть типа карта отделений и там якобы есть какая-то корреляция, но вот например я проезжал ВЧЕРА мимо одного из тех, что на карте ПБ как бы "работает" и там народ стоял только толпой к банкомату. Который НА отделении снаружи висит. Признаков работы самого отделения замечено не было.Потому, кто видел таки работающее ОТДЕЛЕНИЕ в Киеве - поделитесь плз. Если не адресом (вдруг не хочется, а так - и это интересует), то хотя бы - самим фактом.По изначальному вопросу уже выяснил сам - как минимум часть ТСО работают точно. Людям удалось пополнить сегодня.