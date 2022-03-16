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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:18
акет
Сегодня платила, прошло как всегда
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Melanor1
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Додано: Вів 15 бер, 2022 15:47
В Києві і відділення працюють
А что ж тогда делать, как кредит гасить и вообще?? Хочу понять - это реальная проблема-проблема, или все же есть по Киеву работающие на прием терминалы?
- можна гасити через касу:
Интересно - ГДЕ ЭТО??
Кто-то видел работающее самолично?
Потому, что, я вызванивал поддержку (но правда дня 4..5 назад ) и на тот момент ближайшее работающее было то ли в БЦ, то ли вовсе - в Виннице..
Понятно, что все меняется.. Есть типа карта отделений и там якобы есть какая-то корреляция, но вот например я проезжал ВЧЕРА мимо одного из тех, что на карте ПБ как бы "работает" и там народ стоял только толпой к банкомату. Который НА отделении снаружи висит. Признаков работы самого отделения замечено не было.
Потому, кто видел таки работающее ОТДЕЛЕНИЕ в Киеве - поделитесь плз. Если не адресом (вдруг не хочется, а так - и это интересует), то хотя бы - самим фактом. По изначальному вопросу уже выяснил сам - как минимум часть ТСО работают точно. Людям удалось пополнить сегодня.
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fKonstantin
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Додано: Вів 15 бер, 2022 20:48
Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
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pfauter
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Додано: Вів 15 бер, 2022 21:00
pfauter написав:
Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
Курсы каждый день меняются и не в лучшую сторону. Пока у Привата курсы были более выгодными. Форвард, похоже, дает снимать на сумму порядка 1000 грн в эквиваленте.
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ingtrans
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Додано: Вів 15 бер, 2022 21:01
pfauter написав:
Підкажіть!
В Польщі знімати гроші з якої карти вигідніше: КДВ, або з моно? Обидві в гривні. Є ще форвард, але....
сейчас кдв
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:33
Нет возможности проверить, поэтому спрошу - сэп на кдв сейчас зачисляется без комиссии? Или на полпроцента побреют?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:23
dr_morgenstern написав:
Нет возможности проверить, поэтому спрошу - сэп на кдв сейчас зачисляется без комиссии? Или на полпроцента побреют?
Без комиссии.
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Monk23
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:53
Приват таке враження що позабирав частину комісій - зараз при переказах між картами одного типу (КДВ та уні) комісія всюди відсутня
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nighthawk5
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:14
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klug
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:25
Вкладчик1234 написав:
сейчас кдв
с неё можно снимать без комиссии в банкоматах других банок?
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чик
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