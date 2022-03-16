Додано: Сер 16 бер, 2022 17:39

Всем привет. Кто как думает - есть ли, остался ли хоть какой-то смысл оплачивать страховку ("от несчастного случая") от ПБ?

И так сомневался, а тут очередная выплата на носу.. И - форс-мажор(мягко говоря) бесконечной длины - за окном.

Выплачивает ли хоть кто-то хоть что-то в нынешних условиях? Страховщики всегда пыталсь выплаты минимизировать (хотя вроде как именно за ПБ этого замечено не было, хз) - а тут такой повод..



В общем, интересует как мнение со стороны. Так и было бы интересно услышать того, кто (ну вдруг??) уже получал выплату по страховке с начала войны, или знает такого человека..



Деньги-то вроде и небольшие, но если б знать, что "впустую", то и они теперь как бы - не лишние!