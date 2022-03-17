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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:48

  klug написав:nighthawk5
Ще у день початку війни
https://privatbank.ua/news/2022/2/24/1566

"ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб."

Це як розуміти, тільки власні кошти, чи кредитні теж без коміса?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 17:00

  чик написав:
  Вкладчик1234 написав:сейчас кдв

с неё можно снимать без комиссии в банкоматах других банок?

В Украине? - да
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 17:02

Ferlakur
https://privatbank.ua/help
Скасували комісію на зняття коштів в межах України, окрім кредитних:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 17:39

Страховка от ПБ - имеет ли смысл??

Всем привет. Кто как думает - есть ли, остался ли хоть какой-то смысл оплачивать страховку ("от несчастного случая") от ПБ?
И так сомневался, а тут очередная выплата на носу.. И - форс-мажор(мягко говоря) бесконечной длины - за окном.
Выплачивает ли хоть кто-то хоть что-то в нынешних условиях? Страховщики всегда пыталсь выплаты минимизировать (хотя вроде как именно за ПБ этого замечено не было, хз) - а тут такой повод..

В общем, интересует как мнение со стороны. Так и было бы интересно услышать того, кто (ну вдруг??) уже получал выплату по страховке с начала войны, или знает такого человека..

Деньги-то вроде и небольшие, но если б знать, что "впустую", то и они теперь как бы - не лишние!
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:15

  fKonstantin написав:есть ли, остался ли хоть какой-то смысл оплачивать страховку ("от несчастного случая") от ПБ?

Конечно нет, никакого смысла
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:35

  mustbe написав:
  fKonstantin написав:есть ли, остался ли хоть какой-то смысл оплачивать страховку ("от несчастного случая") от ПБ?

Конечно нет, никакого смысла

А он был до форс мажора? Хоть кому-то выплачивали по такой страховке? Тут по КАСКО до войны хотели соскочить, но удалось дожать и это по явно страховому случаю.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 07:59

Re: ПриватБанк

Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:27

  Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?

Нет, бесплатно не выйдет. Приватбанк сохранил все комиссии, что и при покупке обычных ОВГЗ, там набегает до 1500 грн в общей сложности (от покупки до погашения).
Без комиссий - через ICU.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41

Re: ПриватБанк

  Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.

Ще і є мін. сума 102 облігації.
Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436
Введіть кількість
102
Мінімальна кількість купівлі 102 штук
Дохідність інвестиції
(з урахуванням витрат)
3.38%
Сума купівлі
100 866.78 UAH
Витрати
750 UAH
Надходження
102 000 UAH
Очікуваний дохід
383.22 UAH
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:50

Детально по Привату:
1.Открытие счета в ЦБ - 300 грн (в электронном виде)
2. За зачисление ОВГЗ на счет - 200 грн
3. За выплату дохода - 100 грн
4. За погашение ОВГЗ - 150 грн
5. За обслуживание счета в ЦБ - 50 грн/месяц, т.е. еще 600 грн за год (для 12-месячных бумаг)
Итого, 1350 грн выходит.

Для сравнения (не рекламирую, но факт), ICU отменило все(!) комиссии.
Искатель
 
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