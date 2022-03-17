Всем привет. Кто как думает - есть ли, остался ли хоть какой-то смысл оплачивать страховку ("от несчастного случая") от ПБ? И так сомневался, а тут очередная выплата на носу.. И - форс-мажор(мягко говоря) бесконечной длины - за окном. Выплачивает ли хоть кто-то хоть что-то в нынешних условиях? Страховщики всегда пыталсь выплаты минимизировать (хотя вроде как именно за ПБ этого замечено не было, хз) - а тут такой повод..
В общем, интересует как мнение со стороны. Так и было бы интересно услышать того, кто (ну вдруг??) уже получал выплату по страховке с начала войны, или знает такого человека..
Деньги-то вроде и небольшие, но если б знать, что "впустую", то и они теперь как бы - не лишние!
Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее. Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?
Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее. Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?
Нет, бесплатно не выйдет. Приватбанк сохранил все комиссии, что и при покупке обычных ОВГЗ, там набегает до 1500 грн в общей сложности (от покупки до погашения). Без комиссий - через ICU.
Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Ще і є мін. сума 102 облігації. Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436 Введіть кількість 102 Мінімальна кількість купівлі 102 штук Дохідність інвестиції (з урахуванням витрат) 3.38% Сума купівлі 100 866.78 UAH Витрати 750 UAH Надходження 102 000 UAH Очікуваний дохід 383.22 UAH
Детально по Привату: 1.Открытие счета в ЦБ - 300 грн (в электронном виде) 2. За зачисление ОВГЗ на счет - 200 грн 3. За выплату дохода - 100 грн 4. За погашение ОВГЗ - 150 грн 5. За обслуживание счета в ЦБ - 50 грн/месяц, т.е. еще 600 грн за год (для 12-месячных бумаг) Итого, 1350 грн выходит.
Для сравнения (не рекламирую, но факт), ICU отменило все(!) комиссии.