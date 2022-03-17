Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Ще і є мін. сума 102 облігації. Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436 Введіть кількість 102 Мінімальна кількість купівлі 102 штук Дохідність інвестиції (з урахуванням витрат) 3.38% Сума купівлі 100 866.78 UAH Витрати 750 UAH Надходження 102 000 UAH Очікуваний дохід 383.22 UAH
Витрати 750 - це без урахування щомісячної плати за облік ЦП.