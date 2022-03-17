Якась порноХрафія, а не дохід
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:51
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:56
Витрати 750 - це без урахування щомісячної плати за облік ЦП.
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:06
В Укргазбанк виртуальные карты открывались до войны через приложение за 5 минут. Пробуйте.
У них действительно нет сейчас платы за открытие и обслуживание счета в ценных бумагах? (Раньше была) Звонили? Узнавали?
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:01
В Приложении угргаза попробовал ввести покупку. действительно нет комиссии. Там какие-то копейки. Наверно плата бирже
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:21
Re: ПриватБанк
По укргазу только что звонил девушка на горячей линии сказала что купить овгз пока невозможно через их приложение потому что они ждут согласование с комиссией по ценам бумагам
|