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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:51

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Очікуваний дохід
383.22 UAH
Якась порноХрафія, а не дохід
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:56

  Ой+ написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.

Ще і є мін. сума 102 облігації.
Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436
Введіть кількість
102
Мінімальна кількість купівлі 102 штук
Дохідність інвестиції
(з урахуванням витрат)
3.38%
Сума купівлі
100 866.78 UAH
Витрати
750 UAH
Надходження
102 000 UAH
Очікуваний дохід
383.22 UAH

Витрати 750 - це без урахування щомісячної плати за облік ЦП.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:06

  Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?

В Укргазбанк виртуальные карты открывались до войны через приложение за 5 минут. Пробуйте.
У них действительно нет сейчас платы за открытие и обслуживание счета в ценных бумагах? (Раньше была) Звонили? Узнавали?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:01

  ramaz написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?

В Укргазбанк виртуальные карты открывались до войны через приложение за 5 минут. Пробуйте.
У них действительно нет сейчас платы за открытие и обслуживание счета в ценных бумагах? (Раньше была) Звонили? Узнавали?

В Приложении угргаза попробовал ввести покупку. действительно нет комиссии. Там какие-то копейки. Наверно плата бирже
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:21

Re: ПриватБанк

По укргазу только что звонил девушка на горячей линии сказала что купить овгз пока невозможно через их приложение потому что они ждут согласование с комиссией по ценам бумагам
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:09

  Ой+ написав:Ще і є мін. сума 102 облігації.
Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436
Введіть кількість
102
Мінімальна кількість купівлі 102 штук
Дохідність інвестиції
(з урахуванням витрат)
3.38%
Сума купівлі
100 866.78 UAH
Витрати
750 UAH
Надходження
102 000 UAH
Очікуваний дохід
383.22 UAH

Це не є воєнні облігації. Воєнні - це випущені 01.03.2022 під 11% із терміном погашення 01.03.2023. Мінімальна кількість 111 облігацій (на суму не менше 100 тис. грн.). За вирахуванням комісій банку Приват показує дохідність біля 9,8%. Комісія банку - 1300 грн. Дохід за рік - трохи більше 9000 грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:23

Раджу купувати воєнні облігації через брокерів,
більшість зараз зробити нульову (0) комісію

більше - на профільній гілці
Рынок ОВГЗ
greenozon
 
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