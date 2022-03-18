Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее.
Ще і є мін. сума 102 облігації. Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436 Введіть кількість 102 Мінімальна кількість купівлі 102 штук Дохідність інвестиції (з урахуванням витрат) 3.38% Сума купівлі 100 866.78 UAH Витрати 750 UAH Надходження 102 000 UAH Очікуваний дохід 383.22 UAH
Витрати 750 - це без урахування щомісячної плати за облік ЦП.
Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее. Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?
В Укргазбанк виртуальные карты открывались до войны через приложение за 5 минут. Пробуйте. У них действительно нет сейчас платы за открытие и обслуживание счета в ценных бумагах? (Раньше была) Звонили? Узнавали?
Алексей77 написав:Доброе утро через ПриватБанк можно бесплатно купить военные овгз? Без затрат на брокера, депозитарий и так далее. Спрашиваю потому как через Укргазбанк можно но у меня там нет активных карт хотя в приложение захожу. Может можно через Укргазбанк без наличия активных карт может там есть какие-нибудь виртуальные карты?
В Укргазбанк виртуальные карты открывались до войны через приложение за 5 минут. Пробуйте. У них действительно нет сейчас платы за открытие и обслуживание счета в ценных бумагах? (Раньше была) Звонили? Узнавали?
В Приложении угргаза попробовал ввести покупку. действительно нет комиссии. Там какие-то копейки. Наверно плата бирже
Ой+ написав:Ще і є мін. сума 102 облігації. Розрахунок по UA4000221436 (до 27.04.22) https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000221436 Введіть кількість 102 Мінімальна кількість купівлі 102 штук Дохідність інвестиції (з урахуванням витрат) 3.38% Сума купівлі 100 866.78 UAH Витрати 750 UAH Надходження 102 000 UAH Очікуваний дохід 383.22 UAH
Це не є воєнні облігації. Воєнні - це випущені 01.03.2022 під 11% із терміном погашення 01.03.2023. Мінімальна кількість 111 облігацій (на суму не менше 100 тис. грн.). За вирахуванням комісій банку Приват показує дохідність біля 9,8%. Комісія банку - 1300 грн. Дохід за рік - трохи більше 9000 грн.
Приватбанк до кінця березня скасував для всіх інтернет магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay. Про це повідомили в банку.