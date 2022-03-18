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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:55

чик
Методом наукового тику виявилось, що ліміт становить 3 кілогривні на одну карту в більшості банкоматів.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:04

nighthawk5
выдало 10 па 1 в приватовском на одну и туже карту, а вот сколько можно в сутки бум проверять вашим методом...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06

Re: ПриватБанк

Приват давав інфо, що ліміт на зняття з чужих карт - 10 тис. на добу, зі своїх - 20 тис. за 3 години.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:09

Re: ПриватБанк

20к раз в 3 години це вже давно в них було) Але ще є обмеження в окремому банкоматі - і там ті 20к зазвичай можна знімати лише порціями по 3к, а іноді й по 10 якщо пощастить...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16

nighthawk5
всегда пользовался токо кредитными с уни, а эту открыл попутно - сча пригодилась...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:23

  nighthawk5 написав:20к раз в 3 години це вже давно в них було) Але ще є обмеження в окремому банкоматі - і там ті 20к зазвичай можна знімати лише порціями по 3к, а іноді й по 10 якщо пощастить...
є підозра що ліміт динамічний, якщо банкомат заряжений, то дає багато, якщо майже пустий, то по 1000.

Питання до професіоналів, в старий приват24 вже ніяк не потрапити, тільки некст?
Diman
 
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