чик
Методом наукового тику виявилось, що ліміт становить 3 кілогривні на одну карту в більшості банкоматів.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:55
чик
Методом наукового тику виявилось, що ліміт становить 3 кілогривні на одну карту в більшості банкоматів.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:04
nighthawk5
выдало 10 па 1 в приватовском на одну и туже карту, а вот сколько можно в сутки бум проверять вашим методом...
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:06
Re: ПриватБанк
Приват давав інфо, що ліміт на зняття з чужих карт - 10 тис. на добу, зі своїх - 20 тис. за 3 години.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:09
Re: ПриватБанк
20к раз в 3 години це вже давно в них було) Але ще є обмеження в окремому банкоматі - і там ті 20к зазвичай можна знімати лише порціями по 3к, а іноді й по 10 якщо пощастить...
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:16
nighthawk5
всегда пользовался токо кредитными с уни, а эту открыл попутно - сча пригодилась...
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:23
є підозра що ліміт динамічний, якщо банкомат заряжений, то дає багато, якщо майже пустий, то по 1000.
Питання до професіоналів, в старий приват24 вже ніяк не потрапити, тільки некст?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:51
Diman
через некст можна зайти в стару версію, наприклад
Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:07
Вот халепа, пытался оформить хоть какую-то дополнительную карту на супругу. Так физически карт нет, а цифровая допкой не оформляется. Нашёл отделение, где карты были, но потом оказалось, что мне нужна золотая, а у них только обыкновенные, и снова ничего сделать нельзя.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:18
проблема технічна, старий комп і тут не встановлюється новий браузер, відповідно в старому некст не працює, спочатку все з"являється потім миттеєво зникає і все, зайти не можна.
Старий приват24 працював нормально
Раніше через "регулярні платежі" можна було потрапити на стару сторінку логіна і далі в нормальний приват24
Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:24
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