раніше працював цей "фінт вухами"
але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25
Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
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