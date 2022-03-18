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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25

Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
https://privat24.privatbank.ua/p24/web/

але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
greenozon
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
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  #<1 ... 41424344
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