раніше працював цей "фінт вухами"
але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25
Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:00
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:46
вже цей фінтне працює, теж користувався:(
файрфокс 52, це максимальна версія під він ХР
може порадите щось інше що працює під ХР
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:47
Re: ПриватБанк
Моя пропозиція - шукайте банкомат на/біля території де е зп проект привата.
Там обмежень нема - зазвичай грузять 200тками - можна зняти зараз 8000
Наразі видача всіх коштів, крім кредитних з карти привата - без комісіі
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:23
Re: ПриватБанк
пока пачти все банкоматы в одессе были пустые народ стоял в очередях - это не для меня, а сча заправили и никого... свободно па 3т. за раз и таки 20 сёдня доснял.
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:00
так, є одна ідея - коли ви заходите на сторінку приват24 в вогнелисі 52, ви бачите зелений замочок перед стрічою адреси?
якщо ні - вам треба оновити так звані сертифікати в вашій ОС
ось як має бути - тоді все буде працювати (успішно зайшов в П24)
якщо є потреба оновити - напишіть мені в ПМ, допоможу
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