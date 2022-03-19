nighthawk5 написав:20к раз в 3 години це вже давно в них було) Але ще є обмеження в окремому банкоматі - і там ті 20к зазвичай можна знімати лише порціями по 3к, а іноді й по 10 якщо пощастить...
Моя пропозиція - шукайте банкомат на/біля території де е зп проект привата. Там обмежень нема - зазвичай грузять 200тками - можна зняти зараз 8000 Наразі видача всіх коштів, крім кредитних з карти привата - без комісіі
але зараз воно перекидає на новий приват24... який броузер ви пробували? їх є багато, не лише модний гугл хром той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
вже цей фінтне працює, теж користувався:( файрфокс 52, це максимальна версія під він ХР може порадите щось інше що працює під ХР
так, є одна ідея - коли ви заходите на сторінку приват24 в вогнелисі 52, ви бачите зелений замочок перед стрічою адреси? якщо ні - вам треба оновити так звані сертифікати в вашій ОС ось як має бути - тоді все буде працювати (успішно зайшов в П24)
якщо є потреба оновити - напишіть мені в ПМ, допоможу