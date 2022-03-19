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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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ПриватБанк 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25

Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
https://privat24.privatbank.ua/p24/web/

але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:00

Re: ПриватБанк

  Diman написав:проблема технічна, старий комп і тут не встановлюється новий браузер

через мозилу захожу, но если не ставится...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:46

  greenozon написав:Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
https://privat24.privatbank.ua/p24/web/

але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі

вже цей фінтне працює, теж користувався:(
файрфокс 52, це максимальна версія під він ХР :(
може порадите щось інше що працює під ХР
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:47

Re: ПриватБанк

  nighthawk5 написав:20к раз в 3 години це вже давно в них було) Але ще є обмеження в окремому банкоматі - і там ті 20к зазвичай можна знімати лише порціями по 3к, а іноді й по 10 якщо пощастить...


Моя пропозиція - шукайте банкомат на/біля території де е зп проект привата.
Там обмежень нема - зазвичай грузять 200тками - можна зняти зараз 8000
Наразі видача всіх коштів, крім кредитних з карти привата - без комісіі
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:23

Re: ПриватБанк

пока пачти все банкоматы в одессе были пустые народ стоял в очередях - это не для меня, а сча заправили и никого... свободно па 3т. за раз и таки 20 сёдня доснял.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:00

  Diman написав:
  greenozon написав:Diman
раніше працював цей "фінт вухами"
https://privat24.privatbank.ua/p24/web/

але зараз воно перекидає на новий приват24...
який броузер ви пробували?
їх є багато, не лише модний гугл хром
той же вогнелис, чи опера, чи вівалді і так далі

вже цей фінтне працює, теж користувався:(
файрфокс 52, це максимальна версія під він ХР :(
може порадите щось інше що працює під ХР


так, є одна ідея - коли ви заходите на сторінку приват24 в вогнелисі 52, ви бачите зелений замочок перед стрічою адреси?
якщо ні - вам треба оновити так звані сертифікати в вашій ОС
ось як має бути - тоді все буде працювати (успішно зайшов в П24)

Зображення

якщо є потреба оновити - напишіть мені в ПМ, допоможу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:04

Чи варто в період війни робити доларовий вклад в банку, зокрема, в Приватбанку? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:12

  finfen написав:Чи варто в період війни робити доларовий вклад в банку, зокрема, в Приватбанку? Дякую.

Если деньги в банке и забрать их оттуда нет возможности - то почему бы и нет. Но если валюта у вас на руках - то нести их куда либо мне кажется очень не удачная затея.
WallNutPen
 
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